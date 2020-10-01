ASUS ROG Zephyrus Duo 15 выйдет в Индии

Игровые ноутбуки уже давно стали чем-то интересным и невероятным, так как производители с каждым годом показывают все более и более невероятные решения. Например, ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 вскоре будет официально представлен в Индии вместе с топовым процессором, шикарной видеокартой и двумя дисплеями. Да, у него имеется над клавиатурой второй дисплей, который позволяет получать информацию из игры или из программ, пока вы играете. Это достаточно круто, ведь устройство и правда обладает всеми преимуществами, которые нужны пользователю, но при этом стоимость у ноутбука тоже достаточно высокая. Не каждый пользователь может позволить себе такого игрового монстра, но это тоже неплохой шаг к покорению рынка Индии.