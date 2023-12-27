ASUS ROG Zephyrus G14 засветился в бенчмарках

В штатном режиме процессор потребляет 45 Вт энергии, но при желании потребляемую энергию можно поднять до отметки в 54 Вт. Учитывая, что ноутбуки ASUS ROG Zephyrus являются флагманскими игровыми моделями с улучшенными системами охлаждения, можно предположить, что производитель будет использовать верхнюю планку мощности. Также стоит отметить, что процессор AMD Ryzen 9 8945HS также получил графический процессор Radeon 780M RDNA 3 с 12 вычислительными блоками и тактовой частотой 2800 МГц. И хотя этот графический процессор предлагает достаточно высокий уровень производительности, особенно на фоне встроенной графики нового поколения от компании Intel, игровые ноутбуки в любом случае будут поставляться с дискретной видеокартой.