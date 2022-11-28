ASUS ROG Zephyrus M16 готовится к релизу с NVIDIA RTX 40

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость от поставщиков секретной информации о том, что компания NVIDIA готовит к релизу свои мобильные видеокарты нового поколения. Тогда информацию никто особенно не воспринимал всерьёз, так как и так ясно, что рано или поздно мобильные версии видеокарт будут представлены, вопрос только в их характеристиках. А теперь оказалось, что запуск этих видеокарт может состояться куда быстрее, так как в сети уже есть изображения и характеристики ноутбуков на базе этих процессоров. Речь про ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 и его младшую по диагонали версию ASUS ROG Zephyrus M14. Оба устройства получат видеокарту NVIDIA RTX 40, в мобильном исполнении, конечно же, как только она будет официально представлена.

К сожалению, ничего сказать о производительности этого ноутбука или его возможностях в видеоиграх нельзя, так как видеокарта мобильная и может быть урезана очень сильно по сравнению с десктопной версией. Кроме того, стоит понимать, что некоторые производители сильно переживают о перегреве, так что использовать будут крайне базовые версии мобильных видеокарт нового поколения без каких-либо преимуществ над предыдущим поколением. Но, вероятно, эти ноутбуки будут поддерживать DLSS 3, что на самом деле крайне важный момент. Это позволит ноутбуку даже со слабой видеокартой благодаря новой технологии получить заметный прирост производительности в различных видеоиграх и с удовольствием оставить конкурентов позади.
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