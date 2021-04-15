ASUS ROG Zephyrus M16 оснащается процессором Intel Core i9-11900H

Появились первые изображения и характеристики игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16. Модель появилась на торговой площадке Amazon, а это значит, что компания скоро его представит.

Игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 как ожидается, будет оснащаться 16-дюймовой панелью с соотношением сторон 16: 10. Ноутбук предлагает два варианта дисплея, с разрешением 2560 x 1600 пикселей с 144 Гц и 1920 x 1200 пикселей с 165 Гц. Обе модели имеют конструкцию с шарниром на 180 градусов.

ROG Zephyrus M16 будет оснащаться процессорами Tiger Lake H45 11-го поколения, а топовая модель оснащена процессором Intel Core i9-11900H. Что касается графики, ноутбук получит решение от NVIDIA, вплоть до GeForce RTX 3070 Mobile. Кроме того, ASUS ROG Zephyrus M16 будет оснастят NVMe накопителем стандарта PCIe 4.0. Другие характеристики и дата анонса на данный момент неизвестны.

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