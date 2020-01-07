ASUS ROG представляет игровые ноутбуки Zephyrus G14 и Zephyrus G15

Компания ASUS Republic of Gamers анонсировала последние дополнения к семейству ультрапортативных игровых ноутбуков Zephyrus.

Ноутбук Zephyrus G14

Модель G14 имеет толщину 17,9 мм и оснащен новым процессором AMD Ryzen 7 4800HS, построенного на 7-нм архитектуре Zen 2 с 8 ядрами и 16 потоками, также ноутбук G14 оснащен новейшим графическим процессором GeForce RTX 2060 от NVIDIA с 6 ГБ памяти GDDR6.

Zephyrus, представляют собой специальные модели, которые настроены для работы при TDP ниже 35 Вт, вместо 45 Вт. Также Zephyrus G14 оснащен двумя 14-дюймовыми дисплеями на выбор: одна панель IPS 1080p с частотой обновления 120 Гц, с поддержкой технологией FreeSync, а другой дисплей имеет IPS 1440p, способный к обновлению 60 Гц, с функциями проверки Pantone и технологией FreeSync.

Ноутбук Zephyrus G15

Zephyrus G15 оснащен большим 15,6-дюймовым дисплеем в корпусе толщиной 19,9 мм. Кроме того, G15 оснащен специальным выпуском процессора AMD Ryzen 7 4800HS с более низким энергопотреблением, с 8 ядрами и 16 потоками. Есть два варианта видеокарты для этого ноутбука, можно оснастить его либо NVIDIA GeForce RTX с поддержкой 2060, либо GTX 1660 Ti, оба с 6 ГБ видеопамяти GDDR6. Существует также две конфигурации дисплея - одна с IPS-панелью без бликов 1080p с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 3 мс, с поддержкой FreeSync и Pantone, а также другая IPS-панель без бликов 1080p с поддержкой FreeSync, однако частота обновления достигает всего 144 Гц.

Можете оснастить оба ноутбука твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 3.0 емкостью до 1 ТБ. Варианты оперативной памяти включают пространство до 32 ГБ модулей DIMM DDR4, работающих на максимальной частоте 3200 МГц в двухканальном режиме. Также поддерживают те же решения для подключения с использованием Intel WiFi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0. Кроме того, батарея имеет 4-элементную литий-ионную конфигурацию емкостью 76 Втч, которая, согласно заявлению ASUS, обеспечивает 10 часов автономной работы.