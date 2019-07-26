ASUS ROG привезла в Россию долгожданные игровые ноутбуки

2019-07-26, Автор - Марсель Гарипов; [47]
25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки серии ASUS ROG. В нее вошли: ROG Zephyrus S, ROG Zephyrus M, ROG Strix Scar III или Hero III, а также ROG Strix G. Новинки получили тонкие корпусы в современном дизайне, дисплей с высокой частотой обновления кадров, процессоры Intel Core девятого поколения, дискретные видеокарты NVIDIA GeForce и многое другое. Все подробности с ценами на все устройства в этом репортаже.

Бескомпромиссный Zephyrus S (GX502)

Zephyrus S (GX502) — это самая топовая модель в линейке ASUS ROG. Ноутбук идеально подойдет для того, чтобы играть на самых высоких настройках или работать с тяжелыми проектами в специализированных программах. Вес новинки составляет 2 кг, а толщина всего 18,9 мм. Несмотря на это, в ноутбуке нашлось место сразу для двух твердотельных накопителей.

Благодаря усовершенствованной аэродинамической системе AAS, теперь стало возможно разогнать в режиме Turbo графический процессор GeForce RTX 2070 до 1540 МГц с помощью технологии ROG Boost. Здесь установлен 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления кадров 144 или 240 Гц в зависимости от конфигурации. Модель работает на процессоре последнего поколения Intel Core i7-9750H с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти. Естественно, система поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, устраняющая разрывы кадров во время игры.

Золотая середина Zephyrus M (GU502)

Zephyrus M (GU502) представляет собой более упрощенную версию Zephyrus S (GX502). Он имеет тот же дисплей на 15,6 дюймов с Full HD разрешением, частотой обновления 144 или 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Система охлаждения Zephyrus M состоит из высокопроизводительных вентиляторов и четырех радиаторов. Она способна разогнать графический процессор в максимально доступной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2060 в режиме Turbo до 1435 МГц (при наличии энергопотреблении 90 Вт). Все работает на процессоре 9-го поколения Intel Core i7-9750H с оперативной памятью типа DDR4-2666 объемом до 32 Гбайт. Все данные будут храниться на быстром твердотельном накопителе емкостью до 1 Тбайт. Корпус Zephyrus M выполнен в том же дизайне, что и Zephyrus S, и имеет толщину 18,9 мм и вес 1,9 кг.

Strix SCAR III или Hero III

В первую очередь, Strix SCAR III или Hero III заточены под киберспортивные соревнования высокого уровня. Модель имеет дисплей на 15,6 или 17,3 дюйма с Full HD разрешением, частотой обновления кадров 144 или 240 Гц и временем отклика в 3 мс. В топовой конфигурации система работает на восьмиядерном процессоре Intel Core i9-9880H с 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 2666 МГц SDRAM и твердотельным накопителем на 1 Тбайт. Касательно выдеокарты, то здесь установлена NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6 VRAM с максимальной частотой в 1440 МГц

Вес корпуса в 15,6 дюймовой версии составляет 2,57 кг, а толщина 24,9 мм. Из интересных особенностей стоит выделить наличие NFC-брелока ROG Keystone, который вставляется прямо в корпус ноутбука и открывает доступ к дополнительной персонализации и секретному диску, который хранит документы в зашифрованном виде.

Игровые ноутбуки начального класса ROG Strix G

ROG Strix G – это самый доступный в линейке ноутбук, но при этом имеет отличные для своей цены технические характеристики. Дизайн корпуса выполнен в общей стилистике ROG с обилием прямых линий. Клавиатура оснащена многоцветной подсветкой Aura, в которой клавиши WASD отдельно выделены световой полоской. В минимальной конфигурации модель будет работать на процессоре Intel Core i5-9300H и дискретной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти.

В максимальной же версии вы получите шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070, 32 Гбайт оперативной памяти и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Цены

Ноутбуки ASUS ROG будут доступны в России по следующим ценам:
  • Zephyrus S (GX502) — от 149 990 рублей;
  • Zephyrus M (GU502)— от 117 990 рублей;
  • Strix SCAR III G531— от 84 990 рублей;
  • Strix SCAR III G731 — от 89 990 рублей;
  • Strix G GL531 — от  69 990 рублей;
  • Strix G GL731 — от 74 990 рублей.

    • Комментарии и отзывы
    Новый Mitsubishi Outlander и шесть альте...
    Новый Mitsubishi Outlander и шесть альтеЗа что мы любим автомобили с тремя рядами сидений? Конечно, в первую очередь за универсальность. Неудивит...
    Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
    Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
    Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электр...
    Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую электрическую бритву от компании STARWIND, кот...
    Pixel 3a подстегнул продажи смартфонов G...
    Pixel 3a подстегнул продажи смартфонов GПару месяцев назад компания Google представила относительно доступные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3...
    Представлен бюджетный смартфон Vivo Y90...
    Представлен бюджетный смартфон Vivo Y90Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью начального уровня Y90, который оценен в 100 доллар...
    Телевизоры Redmi L70M5-RA и L40M5-FA ока...
    Телевизоры Redmi L70M5-RA и L40M5-FA окаОдин из боссов Xiaomi и руководитель Redmi Лу Вейбинг недавно подтвердил скорый выход телевизоров Redmi. ...
    Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит с...
    Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит сСетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Samsung Galaxy Note10, который еще не...
    Смартфон Huawei Nova 5i Pro представлен ...
    Смартфон Huawei Nova 5i Pro представлен Компания Huawei представила смартфон смартфона Nova 5i Pro, который преподносится производителем как прод...


    Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрическая бритваОбзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрическая бритва
    Обзор Verbatim Store'n'Go. Флеш-накопитель для iOS устройствОбзор Verbatim Store'n'Go. Флеш-накопитель для iOS устройств
    Обзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задачОбзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задач
    Обзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймераОбзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймера
    Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?
    ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
    ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
    Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
    Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
    В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
    В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
    Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
    Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
    Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
    Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
    Обзор Simpler. Учим английский легко...
    Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
    Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
    Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
    Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
    Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
    Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
    Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
    Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
    Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
    Предварительный обзор Oukitel Y4800. Сто...
    Предварительный обзор Oukitel Y4800. СтоУ многих пользователей возникло мнение, что за адекватные деньги сейчас смартфон не купить — он либо слиш...
    Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Инте...
    Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. ИнтеОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предо...
    ﻿
    МегаОбзорМегаОбзор
    ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
    MegaObzor в социальных сетях:
    Яндекс.Метрика
    2006-2019 © MegaObzor