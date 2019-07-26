ASUS ROG привезла в Россию долгожданные игровые ноутбуки

25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки серии ASUS ROG. В нее вошли: ROG Zephyrus S, ROG Zephyrus M, ROG Strix Scar III или Hero III, а также ROG Strix G. Новинки получили тонкие корпусы в современном дизайне, дисплей с высокой частотой обновления кадров, процессоры Intel Core девятого поколения, дискретные видеокарты NVIDIA GeForce и многое другое. Все подробности с ценами на все устройства в этом репортаже.
Zephyrus S (GX502) — от 149 990 рублей;
Zephyrus M (GU502)— от 117 990 рублей;
Strix SCAR III G531— от 84 990 рублей;
Strix SCAR III G731 — от 89 990 рублей;
Strix G GL531 — от 69 990 рублей;
Strix G GL731 — от 74 990 рублей.
Бескомпромиссный Zephyrus S (GX502)Zephyrus S (GX502) — это самая топовая модель в линейке ASUS ROG. Ноутбук идеально подойдет для того, чтобы играть на самых высоких настройках или работать с тяжелыми проектами в специализированных программах. Вес новинки составляет 2 кг, а толщина всего 18,9 мм. Несмотря на это, в ноутбуке нашлось место сразу для двух твердотельных накопителей.
Благодаря усовершенствованной аэродинамической системе AAS, теперь стало возможно разогнать в режиме Turbo графический процессор GeForce RTX 2070 до 1540 МГц с помощью технологии ROG Boost. Здесь установлен 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления кадров 144 или 240 Гц в зависимости от конфигурации. Модель работает на процессоре последнего поколения Intel Core i7-9750H с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти. Естественно, система поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, устраняющая разрывы кадров во время игры.
Золотая середина Zephyrus M (GU502)Zephyrus M (GU502) представляет собой более упрощенную версию Zephyrus S (GX502). Он имеет тот же дисплей на 15,6 дюймов с Full HD разрешением, частотой обновления 144 или 240 Гц и временем отклика 3 мс.
Система охлаждения Zephyrus M состоит из высокопроизводительных вентиляторов и четырех радиаторов. Она способна разогнать графический процессор в максимально доступной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2060 в режиме Turbo до 1435 МГц (при наличии энергопотреблении 90 Вт). Все работает на процессоре 9-го поколения Intel Core i7-9750H с оперативной памятью типа DDR4-2666 объемом до 32 Гбайт. Все данные будут храниться на быстром твердотельном накопителе емкостью до 1 Тбайт. Корпус Zephyrus M выполнен в том же дизайне, что и Zephyrus S, и имеет толщину 18,9 мм и вес 1,9 кг.
Strix SCAR III или Hero IIIВ первую очередь, Strix SCAR III или Hero III заточены под киберспортивные соревнования высокого уровня. Модель имеет дисплей на 15,6 или 17,3 дюйма с Full HD разрешением, частотой обновления кадров 144 или 240 Гц и временем отклика в 3 мс. В топовой конфигурации система работает на восьмиядерном процессоре Intel Core i9-9880H с 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 2666 МГц SDRAM и твердотельным накопителем на 1 Тбайт. Касательно выдеокарты, то здесь установлена NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6 VRAM с максимальной частотой в 1440 МГц
Вес корпуса в 15,6 дюймовой версии составляет 2,57 кг, а толщина 24,9 мм. Из интересных особенностей стоит выделить наличие NFC-брелока ROG Keystone, который вставляется прямо в корпус ноутбука и открывает доступ к дополнительной персонализации и секретному диску, который хранит документы в зашифрованном виде.
Игровые ноутбуки начального класса ROG Strix GROG Strix G – это самый доступный в линейке ноутбук, но при этом имеет отличные для своей цены технические характеристики. Дизайн корпуса выполнен в общей стилистике ROG с обилием прямых линий. Клавиатура оснащена многоцветной подсветкой Aura, в которой клавиши WASD отдельно выделены световой полоской. В минимальной конфигурации модель будет работать на процессоре Intel Core i5-9300H и дискретной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти.
В максимальной же версии вы получите шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070, 32 Гбайт оперативной памяти и дисплей с частотой обновления 144 Гц.