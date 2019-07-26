ASUS ROG привезла в Россию долгожданные игровые ноутбуки

25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки серии ASUS ROG. В нее вошли: ROG Zephyrus S, ROG Zephyrus M, ROG Strix Scar III или Hero III, а также ROG Strix G. Новинки получили тонкие корпусы в современном дизайне, дисплей с высокой частотой обновления кадров, процессоры Intel Core девятого поколения, дискретные видеокарты NVIDIA GeForce и многое другое. Все подробности с ценами на все устройства в этом репортаже.

Бескомпромиссный Zephyrus S (GX502)

Zephyrus S (GX502) — это самая топовая модель в линейке ASUS ROG. Ноутбук идеально подойдет для того, чтобы играть на самых высоких настройках или работать с тяжелыми проектами в специализированных программах. Вес новинки составляет 2 кг, а толщина всего 18,9 мм. Несмотря на это, в ноутбуке нашлось место сразу для двух твердотельных накопителей.

Благодаря усовершенствованной аэродинамической системе AAS, теперь стало возможно разогнать в режиме Turbo графический процессор GeForce RTX 2070 до 1540 МГц с помощью технологии ROG Boost. Здесь установлен 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления кадров 144 или 240 Гц в зависимости от конфигурации. Модель работает на процессоре последнего поколения Intel Core i7-9750H с 16 или 32 Гбайт оперативной памяти. Естественно, система поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, устраняющая разрывы кадров во время игры.

Золотая середина Zephyrus M (GU502)

Zephyrus M (GU502) представляет собой более упрощенную версию Zephyrus S (GX502). Он имеет тот же дисплей на 15,6 дюймов с Full HD разрешением, частотой обновления 144 или 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Система охлаждения Zephyrus M состоит из высокопроизводительных вентиляторов и четырех радиаторов. Она способна разогнать графический процессор в максимально доступной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2060 в режиме Turbo до 1435 МГц (при наличии энергопотреблении 90 Вт). Все работает на процессоре 9-го поколения Intel Core i7-9750H с оперативной памятью типа DDR4-2666 объемом до 32 Гбайт. Все данные будут храниться на быстром твердотельном накопителе емкостью до 1 Тбайт. Корпус Zephyrus M выполнен в том же дизайне, что и Zephyrus S, и имеет толщину 18,9 мм и вес 1,9 кг.

Strix SCAR III или Hero III

В первую очередь, Strix SCAR III или Hero III заточены под киберспортивные соревнования высокого уровня. Модель имеет дисплей на 15,6 или 17,3 дюйма с Full HD разрешением, частотой обновления кадров 144 или 240 Гц и временем отклика в 3 мс. В топовой конфигурации система работает на восьмиядерном процессоре Intel Core i9-9880H с 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 2666 МГц SDRAM и твердотельным накопителем на 1 Тбайт. Касательно выдеокарты, то здесь установлена NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6 VRAM с максимальной частотой в 1440 МГц

Вес корпуса в 15,6 дюймовой версии составляет 2,57 кг, а толщина 24,9 мм. Из интересных особенностей стоит выделить наличие NFC-брелока ROG Keystone, который вставляется прямо в корпус ноутбука и открывает доступ к дополнительной персонализации и секретному диску, который хранит документы в зашифрованном виде.

Игровые ноутбуки начального класса ROG Strix G

ROG Strix G – это самый доступный в линейке ноутбук, но при этом имеет отличные для своей цены технические характеристики. Дизайн корпуса выполнен в общей стилистике ROG с обилием прямых линий. Клавиатура оснащена многоцветной подсветкой Aura, в которой клавиши WASD отдельно выделены световой полоской. В минимальной конфигурации модель будет работать на процессоре Intel Core i5-9300H и дискретной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти.

В максимальной же версии вы получите шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070, 32 Гбайт оперативной памяти и дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Цены

Zephyrus S (GX502) — от 149 990 рублей;

Zephyrus M (GU502)— от 117 990 рублей;

Strix SCAR III G531— от 84 990 рублей;

Strix SCAR III G731 — от 89 990 рублей;

Strix G GL531 — от 69 990 рублей;

Strix G GL731 — от 74 990 рублей.

Ноутбуки ASUS ROG будут доступны в России по следующим ценам: