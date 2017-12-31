ASUS изменили дизайн платы GTX 1080 Ti Strix

В EK заметили, что их Водо-блок больше не подходит для некоторых новых моделей GTX 1080 Ti Strix от ASUS. Поскольку эти блоки находятся в непосредственном контакте с компонентами на печатной плате, возникли проблемы с разборкой.Как выяснилось, ASUS изменила компоновку печатной платы ROG Strix GTX 1080 Ti. Кажется, что затронуты только некоторые модели карт, это будут следующие порядковые номера, отличающиеся от предыдущих моделей: HBYVCM064817- HBYVCM999999 и HCYVCM000001- HCYVCM059975. В EK также сообщается, что их модуль FCK1080 GTX Ti для ПК EK-MLC Phoenix больше не будет вписываться, а также их охлаждающий блок EK-FC1080 GTX Ti. Ребята из Tom's Hardware заметили, что видеокарты, выпущенные до ноября этого года, не изменились.