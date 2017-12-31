ASUS изменили дизайн платы GTX 1080 Ti Strix

В EK заметили, что их Водо-блок больше не подходит для некоторых новых моделей GTX 1080 Ti Strix от ASUS. Поскольку эти блоки находятся в непосредственном контакте с компонентами на печатной плате, возникли проблемы с разборкой.
Как выяснилось, ASUS изменила компоновку печатной платы ROG Strix GTX 1080 Ti. Кажется, что затронуты только некоторые модели карт, это будут следующие порядковые номера, отличающиеся от предыдущих моделей: HBYVCM064817- HBYVCM999999 и HCYVCM000001- HCYVCM059975. В EK также сообщается, что их модуль FCK1080 GTX Ti для ПК EK-MLC Phoenix больше не будет вписываться, а также их охлаждающий блок EK-FC1080 GTX Ti. Ребята из Tom's Hardware заметили, что видеокарты, выпущенные до ноября этого года, не изменились.
Как выяснилось, ASUS изменила компоновку печатной платы ROG Strix GTX 1080 Ti. Кажется, что затронуты только некоторые модели карт, это будут следующие порядковые номера, отличающиеся от предыдущих моделей: HBYVCM064817- HBYVCM999999 и HCYVCM000001- HCYVCM059975. В EK также сообщается, что их модуль FCK1080 GTX Ti для ПК EK-MLC Phoenix больше не будет вписываться, а также их охлаждающий блок EK-FC1080 GTX Ti. Ребята из Tom's Hardware заметили, что видеокарты, выпущенные до ноября этого года, не изменились.