ASUS TUF Gaming GT501 выглядит круто

Официально представлен новый игровой корпус ASUS TUF Gaming GT501, который создавали специально для продвинутых геймеров, которые хотят собрать свой ПК без компромиссов. Здесь довольно много места внутри и вы можете поставить видеокарту длиной 42 сантиметра. Стоит отметить, что самая длинная пользовательская видеокарта на текущий момент достигает всего 31 сантиметра, так что у вас будет громадный запас по личному пространству. Конечно, производитель подготовил еще массу интересных особенностей вроде дерзкого дизайна и привлекательного серебристого покрытия, но этим сейчас мало кого можно удивить. И, конечно же, не обошлось без подсветки — она есть на фронтальной панели и пробивается сквозь рамку. Выглядит новинка очень привлекательно, такой корпус явно будет интересно смотреться на рабочем столе.