ASUS VA24DQLB Eye Care сохранит ваше зрение

Официально представлен новый монитор ASUS VA24DQLB Eye Care, который создан специально для тех, кто много работает за компьютером и не хочет портить себе зрение. У монитора довольно большая диагональ в 23,8 дюйма, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и прочими уже привычными нам бонусами. Выглядит монитор очень даже привлекательно, у него плоская подставка с текстурой и есть возможность поворачивать монитор в вертикальное положение. Кроме того, это очень гибкий в плане настроек положения монитор и его можно выставить так, как вам больше нравится. Вопрос только в стоимости новинки, которую пока что производитель упорно не называет. Но мы подождем эту информацию и сразу поговорим обо всех конкурентах.