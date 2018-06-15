ASUS VC279HE Eye Care выглядит интересно

2018-06-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS VC279HE Eye Care; [108]
Официально представлен монитор ASUS VC279HE Eye Care, который идеально подходит как для работы с текстом, фото или видео, так и для игровых задач. Это достаточно интересная модель, ведь обычно производители делают упор на какую-то особенность монитора. Например, есть игровые варианты, которые хорошо подходят для использования в шутерах, стратегиях и прочих проектах этого типа. И есть варианты для работы с текстом, видео, фото. Здесь же мы видим набор характеристик и от первого варианта, и от второго, что позволяет вам купить одно устройство и потом спокойно заниматься своими делами. Можно посмотреть фильм, а потом запустить игру и не ощущать дискомфорта из-за недостатка яркости или других характеристик. Думаю, если производитель сделает хорошую стоимость, то пользователи быстро полюбят новинку.


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