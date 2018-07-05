ASUS VP248QGL для настоящих геймеров

В последнее время пользователи стали активно покупать мониторы игровой направленности — это позволяет с большим комфортом сражаться в виртуальных мирах. Производители умело на этом зарабатывают и выпускают модели вроде ASUS VP248QGL. Это прекрасный игровой продукт для настоящих ценителей — диагональ 24 дюйма, практически идеал для шутеров и стратегий, матрица построена по технологии TN с минимальным временем отклика и яркостью в 250 кд/м2. Монитор не удивит вас невероятными характеристиками или качеством изображения, но если вы давно хотели поиграть во что-то мультиплеерное и получить некое преимущество за счет минимального времени отклика, то вот вам отличный вариант. Монитор еще и стоит совсем не дорого, что особенно приятно в наше время. Игровой монитор по доступной цене — сказка.