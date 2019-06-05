ASUS VP28UQGL идеален для игр

Многие геймеры жалуются на то, что на рынке нет достойного монитора с разрешением 4К для запуска игр или киберспорта. Однако, компания ASUS стремительно идет к тому, чтобы исправить данную ситуацию и привлечь заядлых почитателей шутеров на свою сторону. Новый монитор под названием ASUS VP28UQGL идеально для этого подходит, так как у него есть 4К разрешение и 1 мс время отклика. То есть, если вы играете в шутеры и хотите получать от этого максимум удовольствия на высоком разрешении, то стоит смотреть в сторону именно этой модели — за свои деньги это лучшее решение на текущий момент. Вопрос только в стоимости, которую никто не называет, ведь от нее зависит то, насколько монитор будет популярен. Дорогие мониторы сейчас не очень ценятся.