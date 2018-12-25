ASUS VX279C Eye Care с портом USB Type-C

Монитор ASUS VX279C Eye Care получил порт USB Type-C, который позволяет работать с продуктом с большим комфортом. Дело в том, что у данного монитора очень стильно выполнен корпус — тонкие рамки справа, слева и сверху, классная подставка и достойные характеристики. Это идеальный вариант для работы дома или в офисе, а современный порт подключения позволит вам соединить монитор с ноутбуком и работать без лишних проводов. Отличная новость, как по мне, особенно если вы не хотите покупать отдельно целый компьютер, а ноутбук у вас уже имеется. Просто подключили ноутбуку к монитору и работаете с комфортом, можно дополнительно клавиатуру с мышкой купить, тогда получится вовсе стационарный компьютер. Стоимость монитора пока что под секретом, но вскоре мы ее узнаем.