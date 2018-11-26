ASUS VivoBook 14 X420 с тонкими рамками

Официально представлен ноутбук ASUS VivoBook 14 X420, который получил совершенно невероятные тонкие рамки NanoEdge. Хотя, конечно, к этому заявлению есть вопросы. Производитель заявил, что данный ноутбук обладает тонкими рамками и это действительно был бы большой плюс, вот только рамки здесь совершенно обычные. Если вы изучите другие модели на рынке и посмотрите на дизайн устройств, то заметите, что компания Dell уже года три назад показала устройство с диагональю 14 дюймов, которое выглядит куда более компактным и рамки там еще меньше. Никто не спорит, что здесь вокруг экрана действительно минимальная площадь, но называть это NanoEdge как-то не совсем приемлемо. Сам же ноутбук нам очень понравился — он стоит адекватных денег и вполне подходит для того, чтобы с ним работать.