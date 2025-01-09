ASUS VivoBook 16 Flip получил процессор Core Ultra 7 256V

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров обновленными моделями VivoBook Flip 14 и VivoBook Flip 16, которые получили процессоры Intel Core Ultra 7 256V и Core Ultra 7 258V. Ноутбуки также характеризуются интегрированным графическим адаптером Intel Arc, от 16 до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, интерфейсами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1, ридером карт памяти microSD, а также батареями ёмкостью 70 и 75 Втч соответственно.

VivoBook Flip 14 получил 14-дюймовый экран OLED с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой сенсорного управления и поддержкой стилуса, а 16-дюймовая модель отличается разрешением 2880:1800 точек и частотой обновления 120 Гц. Ноутбуки оценены от 900 и от 1100 долларов соответственно.