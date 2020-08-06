ASUS VivoBook Flip 14 на Ryzen 4000U появился в продаже

Компания ASUS выпустила в продажу ноутбук VivoBook Flip 14 (TM420), который оценен в 600 долларов за базовую версию. Новинка характеризуется новыми процессорами Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U (в будущем ожидается доступный вариант на Ryzen 3 4300U), 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ, батареей ёмкостью 42 Втч, поддержкой быстрой зарядки, интерфейсами USB 2.0, USB 3.2, USB-C 3.2, HDMI, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъёмом для наушников, модулем Wi-Fi 6, сенсорным тачпадом NumberPad и тонким металлическим корпусом с размерами 324:220:18,2 мм и массой 1,5 кг.