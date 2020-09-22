ASUS VivoBook S14 M433 оценен в 50 тысяч рублей

В ASUS Shop начали принимать предварительные заказы на ноутбук VivoBook S14 M433IA, который оценен в 50 тысяч рублей. Бонусом предзаказа станут смарт-часы VivoWatch BP, которые сами по себе продаются за 13 тысяч рублей. Новинка характеризуется корпусом с четырьмя расцветками и массой 1,4 кг, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 4700U с тактовой частотой от 2,0 до 4,1 ГГц и графикой Vega 7, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и предустановленной операционной системой Windows 10.

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