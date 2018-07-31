ASUS ZENFONE Pegasus 4S MAX PLUS отдают со скидкой

Довольно часто в сети проводят разнообразные акции, которые позволяют вам получить достойное устройства по хорошей скидке. Например, сейчас отдают ASUS ZENFONE Pegasus 4S MAX PLUS с приличной скидкой — обычная цена продукта составляет 210 долларов, а сейчас вы можете взять смартфон всего за 159 долларов. Сэкономленные деньги можно потратить на аксессуары вроде чехла, пленки на дисплей или наушники, либо же вы просто получает за меньшие средства более крутой смартфон. Такие акции очень приятны, так как пользователь тратит заметно меньше денег на приобретение достойного гаджета. Правда, акция идет ограниченное количество времени, так что если вы давно хотели себе подобный гаджет, то обязательно поспешите, иначе можете просто не успеть на раздачу доступных смартфонов. А предложение и правда интересное.