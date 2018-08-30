ASUS ZenBook Flip 13/15 на новых процессорах

Гибридные ноутбуки пользуются спросом и производители стараются на этот спрос отвечать. Вчера был анонсирован новый ноутбук ASUS ZenBook Flip 13/15, который работает на платформе Intel Whiskey Lake и позволяет вам пользовать как ноутбуком, так и планшетом. Устройство выглядит очень стильно — плавные переходы, красивые цвета, отличная клавиатура и большая сенсорная панель позволяют наслаждаться работой с устройством. При необходимости вы можете отогнуть дисплей и получить планшет — удобно для работы с какими-то мелкими файлами, для просмотра видео или фото на диване. Получается универсальное устройство на все случаи жизни. Осталось только разобраться в возможностях продукта, провести тесты и тогда можно будет говорить о конкуренции с главными игроками на рынке. Сейчас цена остается в секрете.