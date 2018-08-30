ASUS ZenBook Pro 14 выглядит шикарно

На рынке ноутбуков не одна Apple создает крутые продукты. хотя большинство пользователей думает именно так. Например, компания ASUS показала новые ноутбуки премиум-класса и они выглядят просто шикарно. Дизайн нового ASUS ZenBook Pro 14 нам очень понравился — отсутствие лишних элементов и привлекательная цветовая гамма производят очень приятное впечатление. Сразу понимаешь, что это дорогой ноутбук для того, кто работает и хочет получать от этого удовольствие. Отдельно стоит отметить сенсорную панель, которая еще и дисплеем выступает — там есть масса всего интересного и вы можете без труда настроить разнообразные параметры и иконки. Порадовал дисплей, клавиатура и вообще параметры новинки. Думаю, это будет достойный конкурент для MacBook, особенно если цена будет не очень высокой.