ASUS ZenBook Pro Duo приехал в Россию

На территории России официально начались продажи нового ноутбука ASUS ZenBook Pro Duo, который оборудован сразу двумя дисплеями. Один, основной, находится на весьма привычном для всех месте, а второй находится над клавиатурой. Выглядит это довольно интересно и необычно, плюс есть некоторые профессии и задачи, в которых такое вот расположение позволит работать эффективнее. Естественно, новинки относятся к премиум-сегменту и не являются бюджетными. За базовую модель нужно заплатить 240 тысяч рублей и это очень дорогое удовольствие, но нужно понимать, что на рынке ничего такого больше нет, это уникальное устройство с уникальным набором функций. Будем надеяться, что в будущем такие ноутбуки будут более доступными.