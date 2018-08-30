ASUS ZenBook удивил новыми экранами

На выставке IFA 2018 компания ASUS показала новую линейку своих ноутбуков ASUS ZenBook. Оказалось, что разработчик действительно неплохо потрудился над новыми ноутбуками. Здесь установлен дисплей NanoEdge, который порадует нас почти полным отсутствием рамок. Если раньше вам казалось, что ноутбуки стали компактнее, то это настоящий прорыв — теперь рамка вообще минимальная. Пару лет назад подобные рамки были на смартфонах, а теперь у ноутбука экран почти на всю панель. Выглядит очень круто, стильно и интересно, но хотелось бы такое уже пощупать руками. Вероятно, в ближайшем будущем потенциальные покупатели увидят больше подобных решений, которые легко умещаются в рюкзаке и выглядят как устройство будущего. Да и компанию ASUS стоит похвалить за желание продвигаться на рынке ноутбуков.