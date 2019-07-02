ASUS ZenFone 6 с обновлением получил поддержку ARCore

Пользователи флагманского смартфона ASUS ZenFone 6 начали получать обновление v16.1210.1906.156, которое весит около 400 МБ.

Разработчики продолжают всячески улучшать смартфон. В новом ПО оптимизировали работу механизма камеры и поработали над качеством снимков. Также из полезного можно отметить появление 8-кратного цифрового зума в режиме Photo Mode и функции, которая позволяет запускать и прерывать видеосъёмку с помощью кнопок регулировки громкости. Ещё в новую прошивку добавили июньский патч безопасности и поддержку технологии ARCore. Она позволяет взаимодействовать с объектами дополненной реальности без необходимости использовать специальное оборудование.