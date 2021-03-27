ASUS ZenFone 7/7 Pro получит стабильное обновление Android 11

Компания ASUS выпустила стабильную версию обновления для своих смартфонов ZenFone 7 и 7 Pro.

Тайваньская компания ASUS начала выпуск стабильного обновления Android 11 для ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro в своей стране. Обновление поставляется с общим номером сборки 30.40.30.93 и исправлениями безопасности от марта 2021 года. В официальном журнале изменений обновления упоминаются ключевые функции Android 11 . Кроме того, в нем также говорится, что фирма удалила режим работы одной рукой.

ASUS ZenFone 7 серии Android 11 обновление в настоящее время высевали партии на Тайване. Официально неизвестно, когда он будет доступен на других рынках. Тем не менее в ближайшие недели компания начнет распространять его за пределами своей страны.
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