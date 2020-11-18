ASUS ZenFone 7 оценен в 60 тысяч рублей

Компания ASUS начала принимать российские предзаказы на флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro, которые были представлены еще в августе этого года. Новинки появится в продаже 25 ноября по цене в 59 990 и 67 990 рублей соответственно. Бонусом оплаченного предзаказа выступят фитнес-часы ASUS VivoWatch BP.

Напомним, что новинки оснащаются 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото. Отличаются смартфоны чипсета Snapdragon 865 и Snapdragon 865+, объемом памяти и оптической стабилизацией в главном модуле и модуле телефото.