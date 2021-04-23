ASUS ZenFone 8 Mini замечен в списке Geekbench

ASUS похоже готовит новый смартфон под названием ZenFone 8 Mini. Устройство было замечено в базе Geekbench, согласно которому известно, что грядущий смартфон будет работать на платформе Qualcomm Snapdragon 888 с 16 ГБ оперативной памяти на борту. Кроме того, ASUS ZenFone 8 Mini будет оснащен 5,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. По слухам, смартфон получит основную камера на 64 МП и запустится с ОС Android 11.

О дате релиза и ценах ничего не известно. Стоит воспринимать информацию с недоверием, так как компания ASUS еще никак не прокомментировала данную новость.