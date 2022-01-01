ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip получат обновление Android 12

Компания ASUS начала выпуск обновления ОС Android 12 для смартфонов ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Android 12 обновляет в устройствах большое количество приложений, среди которых контакты, телефон, файловый менеджер, калькулятор, часы, галерея, погода, диктофон, настройки, передача данных, локальное резервное копирование, мастер настройки и другие. ASUS Safeguard заменена на Android 12 Emergency SOS. Панель быстрых настроек, панель уведомлений и панель громкости адаптированы к дизайну Android 12. Добавлена ​​панель конфиденциальности, индикаторы камеры и микрофона. Также была скорректирована опция скриншота.

Компания ASUS разместила на своем сайте ссылки для скачивания для каждого устройства.