ASUS ZenFone 8 mini представят 12 мая

Компания ASUS раскрыла дату презентации компактного флагманского смартфона ZenFone 8 mini – 12 мая этого года. Также стали известны размеры устройства: 148:69 мм. Ранее смартфон засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, где набрал 1121 балл в одноядерном тестировании и 3662 балла в многоядерном. По предварительным данным, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, поворотную камеру и предустановленную операционную систему Android 11.