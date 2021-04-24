ASUS ZenFone 8 выйдет 12 мая

Компания ASUS официально подтвердила, что анонсирует ZenFone 8 12 мая. Целевая страница с обратным отсчетом до начала мероприятия теперь доступна на веб-сайте ASUS.

ASUS заявляет, что смартфон ZenFone 8 будет "большим по производительности" и "компактным по размеру". Ранее утечках утверждалось, что один из смартфонов серии ZenFone 8 будет компактным флагманом и будет называться ZenFone 8 Mini.

Смартфон ZenFone 8 Mini имеет кодовое название Sake, а его номер модели - SUS_ZS590KS / ASUS_I006D. Ожидается, что ZenFone 8 Mini получит 5,92-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD + 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Под капотом смартфона будет трудится процессор Snapdragon 888 в паре до 16 ГБ оперативной памяти. ZenFone 8 Mini может быть оснащен 64-мегапиксельной камерой Sony IMX686 и новой камерой Sony IMX663. Также ожидается, что устройство будет оснащено усилителем Cirrus CS35L45.

Вторая модель в линейке называется Picasso и имеет номер модели ASUS_ZS672KS / ASUS_I004D. Ожидается, что эта модель получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD + и частоту обновления 120 Гц, Snapdragon 888, 16 ГБ ОЗУ, 64-мегапиксельная (Sony IMX686) + 12,2-мегапиксельная (Sony IMX363) + 8- Телеобъектив (OmniVision) с тройной камерой, 24-мегапиксельная (OV24B1Q) селфи-камера и визуальный процессор Pixel i6.

Третья модель в серии имеет кодовое название VODKA и получила номер модели ASUS_Z5675KW / ASUS_I007D. Ожидается, что он будет получить 6,7-дюймовый дисплей и процессор Snapdragon 888.