ASUS ZenFone Max Pro M2 и его функции

Компания ASUS выпустила смартфон с хорошим дизайном. Аккумулятор с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0, по имеющейся информации, составляет 5000 мАч.Новинка получила IPS-дисплей с разрешением 2220x1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Дополнительно экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Сканер отпечатков пальцев расположился по центру задней крышки корпуса.Однако благодаря скриншотам инсайдерского обзора от YouTube-канала Gadgets Now стало ясно, что аппарат получил всего два сенсора тыльного фотомодуля с разрешением 12 (f/1.8) + 5 Мп и размером пикселя 1,25 мкм. На месте третьего, скрытого на рендере, находится LED-вспышка. Одиночная фронталка обзавелась сенсором на 13 Мп (f/2.0).О стоимости смартфона пока неизвестно.