Мировая премьера OPPO Find X10 и Find X10 Pro Max

Компания OPPO анонсировала на мировом рынке свои новые флагманские устройства — Find X10 и Find X10 Pro Max. Усовершенствованные алгоритмы обработки изображений и камеры с высоким разрешением, созданные в сотрудничестве с Hasselblad, обеспечивают более точную передачу световых нюансов, оттенков и мелких деталей. Кроме того, смартфоны обзавелись переработанным дизайном, модернизированными экранами, аккумуляторами увеличенной ёмкости, топовыми процессорами и операционной системой ColorOS 17. Модель Find X10 оснащена двумя модулями камеры разрешением 200 Мп, тогда как Find X10 Pro Max стала первым в отрасли аппаратом, где все три тыльные камеры получили сенсоры на 200 Мп.

Сверхчувствительный ультраширокоугольный модуль Hasselblad на 200 Мп в Find X10 Pro Max оснащён сенсором размером 1/1.56 дюйма. Он улавливает в два раза больше света, чем решение предыдущего поколения. Угол обзора достигает 124°, а также реализована поддержка автофокуса. Главный модуль Hasselblad с высоким динамическим диапазоном на 200 Мп построен на новом сенсоре ISOCELL HPC формата 1/1.3 дюйма, который OPPO разработала вместе с Samsung. Благодаря технологии DeepPix расширяются возможности съёмки в HDR. Сверхчувствительный портретный телеобъектив Hasselblad на 200 Мп со светосилой f/2.1 обеспечивает более чистые кадры при недостаточном освещении. Минимальное расстояние фокусировки составляет 10 см, что даёт возможность применять его и для телемакросъёмки.

Аппараты линейки Find X10 первыми в индустрии по умолчанию ведут съёмку в разрешении 26 Мп на всём диапазоне — от ультраширокого угла до зума 9.9×. Детализация оказывается выше, чем при стандартных 12 Мп, при этом размер файлов остаётся разумным. В режиме «Hasselblad с высоким разрешением» на поддерживаемых камерах доступен выбор между 50 и 200 Мп. Все основные камеры Find X10 умеют записывать видео в 4K при 60 кадрах/с. Главный модуль и телеобъектив на 200 Мп дополнительно поддерживают 4K при 120 кадрах/с и 8K при 30 кадрах/с. В Find X10 Pro Max все три камеры на 200 Мп поддерживают каждый из перечисленных режимов. Технология DeepPix увеличивает динамический диапазон основной камеры Find X10 Pro Max до 17 ступеней экспозиции. Это даёт возможность сохранять детали одновременно в светлых и тёмных зонах кадра при съёмке портретов против света, ночных улиц с яркими вывесками или фейерверков.

Обе модели поддерживают Dolby Vision и профиль O-Log2 с сертификацией ACES. Впервые в смартфонах OPPO реализован формат видеосъёмки OpenGate. Он задействует всю рабочую площадь сенсора, сохраняя больше исходного кадра. При монтаже один и тот же материал можно кадрировать под различные соотношения сторон. Find X10 и Find X10 Pro Max совместимы с внешним телеконвертером OPPO Hasselblad с оптическим увеличением 3.28×. Он расширяет возможности телефотокамеры на 200 Мп и помогает снимать удалённые объекты крупным планом: выступления на концертах, городские пейзажи и дикую природу. Find X10 получил компактный дисплей диагональю 6.59 дюйма, а Find X10 Pro Max — экран диагональю 6.78 дюйма. Оба дисплея имеют тонкие симметричные рамки и поддерживают адаптивную частоту обновления до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 3 600 нит, экраны сертифицированы для Dolby Vision. В темноте яркость можно понизить до 1 нита. ШИМ-затемнение с частотой до 3 840 Гц помогает снизить заметное мерцание.

Find X10 и Find X10 Pro Max получили кремний-углеродные аккумуляторы OPPO ёмкостью до 8 000 мА·ч. Обе модели поддерживают проводную зарядку SUPERVOOC 80 Вт и беспроводную AIRVOOC 50 Вт. Find X10 работает на 3-нм процессоре MediaTek Dimensity 9600M. Find X10 Pro Max получил флагманский MediaTek Dimensity 9600 Pro, выполненный по 2-нм техпроцессу.