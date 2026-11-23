В One UI 9.5 обнаружили аналог Dynamic Island

Компания Samsung начала распространять первую бета-версию One UI 9.5 для смартфонов серии Galaxy S26 на всех поддерживаемых рынках, отказавшись от привычного поэтапного запуска. Кроме того, компания продолжает работу над следующими сборками — и в ранних версиях прошивки обнаружены признаки того, что Samsung экспериментирует с обновлённой системой Live Notifications, которая будет напоминать Dynamic Island от Apple. В актуальных версиях One UI уведомления Live Notifications отображаются в виде небольшой плашки слева в строке состояния, рядом с часами. Но в тестируемом интерфейсе её переместили к вырезу фронтальной камеры, расположив по центру верхней части экрана. Сама плашка стала меньше и получила обновлённый дизайн, хотя её края пока выглядят недостаточно проработанными.

Основные возможности системы останутся прежними — нажатие на плашку раскрывает уведомление, предоставляя доступ к дополнительным сведениям и элементам управления. Также Samsung меняет способ переключения между несколькими активными процессами — вместо вертикальных свайпов в тестовых сборках используются горизонтальные. Такое изменение наверняка вызовет неоднозначную реакцию. Одни пользователи могут оценить центральное расположение уведомлений, поскольку активные процессы станут заметнее, а интерфейс будет выглядеть современнее. Другие, вероятно, воспримут это как очередную попытку Samsung перенять подход Apple, буквально повторив Dynamic Island.