Раскрыты чипы серии смартфонов Huawei Mate 90

Сегодня появилась информация о том, какой процессор Kirin получит каждая модель серии Huawei Mate 90. Ранее сообщалось лишь о том, что смартфоны линейки будут использовать разные версии чипов Huawei, а теперь источник приписывает конкретный процессор каждой версии устройства. По данным инсайдера, базовый Huawei Mate 90 получит Kirin 9030. Huawei Mate 90 Pro, как ожидается, будет оснащён Kirin 9035 в связке с графическим процессором Maleoon 935 с тактовой частотой 2,85 ГГц. Huawei Mate 90 Pro Max и Huawei Mate 90 RS, в свою очередь, якобы получат Kirin 9050 Pro. Новая информация соответствует предыдущим утечкам. В одном из ранних материалов перед запуском серии предполагалось, что Mate 90 и Mate 90 Pro получат более ранние версии нового процессора, тогда как Pro Max и RS Ultimate Design будут оснащены полноценным Kirin 9050 Pro. Название Kirin 9050 Pro также уже неоднократно появлялось в предыдущих утечках.

Источник также раскрыл некоторые характеристики дисплеев. Huawei Mate 90 Pro, как сообщается, получит 6,75-дюймовый двухслойный OLED-экран, также Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS приписывают 6,9-дюймовые двухслойные OLED-панели. Характеристики дисплея стандартного Mate 90 источник не сообщает, к сожалению. Что касается камер, Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS получат основную камеру с сенсором большого размера и динамическим диапазоном 18 ступеней экспозиции, а также телеобъектив на 200 Мп с сенсором увеличенного размера, но, конечно, это лишь слухи.