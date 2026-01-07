ASUS Zenbook A16 (UX3607) получил SoC Snapdragon X2 Elite Extreme

Компания ASUS объявила о выпуске ноутбука Zenbook A16 (UX3607), который основан на 18-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme с тактовой частотой до 4,4 ГГц, графическим адаптером Adreno X2 и нейронным процессором с производительностью 80 TOPS.

Новинку также оснастили до 48 ГБ ОЗУ LPDDR5X (до 9600 МТ/с), SSD PCIe Gen4 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой HDR-яркостью 1100 нит, корпусом Ceraluminum массой 1,2 кг, шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos, двухвентиляторной системой охлаждения, портом USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя интерфейсами USB 4.0 Type-C, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, Full HD веб-камерой с ИК-модулем, батареей ёмкостью 70 Втч и 130-Вт комплектной зарядкой. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.