Lenovo готовит ноутбуки на процессорах NVIDIA

Свежая утечка подтверждает появление нескольких новых ноутбуков Lenovo с процессорами NVIDIA N1 и N1X, которые станут первыми игровыми ноутбуками компании. Новые Arm-процессоры NVIDIA, как ожидается, появятся в этом году, и, как известно, они могут стать прорывом для рынка ноутбуков благодаря сочетанию энергоэффективных Arm-процессоров и графики на базе Blackwell в составе системы на кристалле. С чипами N1 и N1X на этих ноутбуках можно будет плавно запускать современные игры, что делает их первыми настоящими игровыми Windows on Arm устройствами.

Сами по себе Arm-процессоры для современных игр недостаточно мощны из-за отсутствия сильного графического ядра, но чипы N1 и N1X решают эту проблему. И, видимо, Lenovo по ошибке опубликовала список игровых ноутбуков на базе NVIDIA N1 и N1X, подтвердив их существование и нейминг. Новые модели используют схему именования, которая явно не относится ни к AMD, ни к Intel, ни к Qualcomm. В названии после размера экрана появляется буква «N», указывающая на наличие процессоров NVIDIA. И если этот список является официальным, Lenovo подготовила шесть различных моделей в линейках Ideapad, Yoga и Legion, рассчитанных на разные сегменты производительности и цены. Ноутбуки Ideapad Slim и Yoga Pro, по слухам, будут оснащаться NVIDIA N1 — менее мощным чипом, чем N1X, но с прицелом на высокую энергоэффективность и длительное время работы от батареи. А топовый чип отправится в игровые ноутбуки нового поколения.
