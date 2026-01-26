Новые MacBook Pro выйдут в первой половине 2026 года

Хотя ранее предполагалось, что компания из Купертино представит обновленные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro в ближайшее время, свежая информация от надёжного инсайдера указывает на то, что релиз этих моделей ожидается лишь в первой половине 2026 года. В первой половине года Apple планирует представить процессоры M5 Pro и M5 Max, которые появятся в обновленных версиях 14-дюймовых и 16-дюймовых MacBook Pro. Существенных внешних изменений от этих ноутбуков ждать не стоит, однако компания, по всей видимости, сделает ставку на внутренние улучшения — включая рост скорости чтения и записи SSD, а также заметный прирост производительности в играх.

Одним из самых интересных изменений в конструкции M5 Pro и M5 Max должно стать использование упаковки SoIC-MH, что расшифровывается как Small Outline Integrated Circuit Molding-Horizontal. Проще говоря, такой подход позволит разделить блоки CPU и GPU внутри процессора, обеспечив более гибкие конфигурации и одновременно помогая снизить экстремально высокие температуры. Напомним, что M5 способен сильно нагреваться, достигая 99 градусов под нагрузкой, и во многом это связано с крайне скромной системой охлаждения с одной тепловой трубкой. Но если компания сможет прокачать систему охлаждения процессора, то у неё появится возможность задействовать более производительные процессоры с куда большим количеством ядер и повышенной тактовой частотой. Остаётся лишь надеяться, что инженеры Apple это тоже понимают.
