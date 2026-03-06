MacBook Neo оказался весьма производительным ноутбуком

Процессор A18 Pro, установленный в недавно представленном MacBook Neo, немного отличается от версии, используемой в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Apple применила так называемую «биннинг»-схему отбора кристаллов, поэтому портативный Mac получил графику с 5 ядрами, тогда как флагманские смартфоны предыдущего поколения оснащены графикой с 6 ядрами. Однако свежая утечка результатов тестов показывает, что разница между этими версиями процессора практически отсутствует. MacBook стоимостью 599 долларов с идентификатором Mac17,5 был обнаружен журналистами в базе данных Geekbench 6 — результаты показывают лишь минимальные отличия по сравнению с iPhone 16 Pro Max. Предполагалось, что версия A18 Pro с урезанной графикой в MacBook Neo покажет заметно более низкие результаты в тесте Metal, однако на практике полноценная версия процессора оказалась быстрее всего на 5,6%.

В одноядерном тесте Geekbench 6 ноутбук MacBook Neo показывает тот же результат, что и iPhone 16 Pro Max, а в многоядерном режиме даже получает небольшое преимущество. При этом важно понимать, что сравнение только в Geekbench 6 не отражает всей картины производительности, но позволяет приблизительно понять, на что можно рассчитывать за такие деньги. MacBook Neo уже доступен для предварительного заказа у ритейлеров и на данный момент это самый доступный ноутбук в арсенала производителя, так что спрос на него будет впечатляюще высоким. Хотя точных данных пока что нет.