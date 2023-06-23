ASUS Zenfone 10 показали на новых рендерах

Профильное издание WinFuture поделилось новыми изображениями компактного флагмана ASUS Zenfone 10, который запечатлен в пяти расцветках. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 5,9-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 67-Вт проводной зарядки и поддержки беспроводной зарядки неназванной мощности, а также трёхдиапазонного Wi-Fi. Ориентировочная цена Zenfone 10 составляет 750 долларов за версию с 16 ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

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