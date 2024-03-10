ASUS Zenfone 11 Ultra получит крупный 144-Гц экран

Один из чешских ритейлеров слил характеристики флагманского смартфона ASUS Zenfone 11 Ultra, официальный релиз которого состоится 14 марта. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок. Смартфон будет стоить в Европе 985 и 1045 евро за версии с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом после 14 апреля новинка подорожает на 40 и 100 евро соответственно.

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