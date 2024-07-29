ASUS Zenfone 11 Ultra провалил тест камеры от DxOMark

Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования основной камеры флагманского смартфона ASUS Zenfone 11 Ultra. Аппарат набрал 125 баллов, расположившись на 74 месте в итоговом рейтинге. То есть, смартфон за 1000 евро снимает на уровне iPhone 13 и Samsung Galaxy S22+. Флагман набрал 131 балл за фотосъемку, 115 баллов за видео, 107 баллов за зум, 70 баллов за эффект боке и 68 баллов за предпросмотр.
Напомним, что в ASUS Zenfone 11 Ultra используется тыльная камера с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 с 6-осевой стабилизацией), 13 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов) и 32 Мп (3-кратный оптический зум и OIS).