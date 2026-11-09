Смартфоны OPPO Reno17 и Reno17 Pro показали на пресс-рендерах

Компания OPPO опубликовала изображения смартфонов Reno17 и Reno17 Pro, официальный релиз которых запланирован на 16 ноября. Производитель уже подтвердил, что новинки выйдут в белой, голубой и коричневой расцветках корпуса.

По данным инсайдера Digital Chat Station, старшую модель оснастят 6,32-дюймовым экраном с разрешением 1.5K и частотой обновления изображения 120 Гц, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8550 SUPER с максимальной частотой 3,4 ГГц и графикой Mali-G720, батареей ёмкостью 7000 мАч, фронтальной камерой 50 Мп, а также тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (крупный сенсор и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив). Базовая модель будет отличаться 6,59-дюймовым OLED-дисплеем и процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.