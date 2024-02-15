ASUS Zenfone 11 Ultra засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона ASUS Zenfone 11 Ultra, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 750, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2226 баллов в одноядерном испытании и 6949 баллов в многоядерном тесте.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и переменной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку 65-Вт проводной зарядки и тройную основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения.
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