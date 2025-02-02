ASUS Zenfone 12 Ultra показали во всех расцветках

Профильное издание WinFuture опубликовало качественные изображения флагманского смартфона ASUS Zenfone 12 Ultra, который будет представлен 6 февраля. На этот раз аппарат продемонстрировали в черной, зеленой и розовой расцветках.

По предварительным данным, смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-экран производства Samsung с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой до 144 Гц, флагманский 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony Lytia 700), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), селфи-камеру на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку 65-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленную ОС Android 15, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также 3,5-мм гнездо для наушников.

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