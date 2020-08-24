ASUS Zenfone 7 засветился на живом фото

Сетевые источники опубликовали фотографию передней панели флагманского смартфона ASUS ZenFone 7, которая демонстрирует отсутствие каких-либо вырезов. По предварительным данным, аппарат получит фирменную поворотную камеру с тремя модулями, 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, поддержку Wi-Fi 6, модуль NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.0 и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 500 евро. Официальная презентация смартфона ожидается уже 26 августа.

Комментарии и отзывы ASUS Zenfone 7
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