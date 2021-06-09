ASUS Zenfone 8 Flip с откидной камерой вышел в России

Компания ASUS дала старт российским продажам смартфонов Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip, которые были представлены месяц назад. Итак, Zenfone 8 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 64 тысячи рублей, а версия на 16/256 ГБ – 74 тысячи рублей. Что до Zenfone 8 Flip с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, то он обойдется в 70 тысяч рублей.

Напомним, что Zenfone 8 Flip может похвастаться откидной тройной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (3-кратный оптический зум), передовым 6,67-дюймовым Samsung AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, кадровой частотой 90 Гц, временем отклика 1 мс, частотой опроса сенсорного слоя 200 Гц, 110% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1000 кд/м2, двумя динамиками, двумя усилителями NXP TFA9874, флагманским процессором Snapdragon 888 с 5G-модемом Snapdragon X60, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.