ASUS Zenfone 8 mini получит каплевидный вырез

Известный достоверными утечками инсайдер LEAKSPINNER поделился качественными изображениями флагманского смартфона ASUS Zenfone 8 mini, который будет представлен уже 12 мая. В отличие от предыдущей утечки, новые рендеры раскрывают дизайн передней панели устройства. Фронтальная камера здесь расположена в каплевидном вырезе, который к середине 2021 года явно стал атрибутом бюджетных смартфонов.

Что до характеристик, Zenfone 8 mini прочат подэкранный дактилоскопический сенсор, топовую платформу Snapdragon 888, 5,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и высокой кадровой частотой, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной зарядки на 30 Вт и 3,5-мм разъем для наушников.