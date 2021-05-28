ASUS Zenfone 8 оценен в 64 тысячи рублей

Компания ASUS начала принимать российские предзаказы на компактный флагманский смартфон Zenfone 8. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 64 тысячи рублей, а вариант на 16/256 ГБ – 74 тысячи рублей. Бонусом за предварительный заказ станут 12 месяцев подписки на Яндекс.Плюс.

Напомним, что главными особенностями смартфона стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888, 5,9-дюймовый экран Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, 112% охватом цветовой палитры и пиковой яркостью 1100 кд/м2, оперативная память LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, два динамика с усилителем звука Cirrus Logic CS35L45 и защита в соответствии со степенью IP68.