ASUS Zenfone 8 получит 3,5-мм разъем

Выпущенные в прошлом году флагманские смартфоны ASUS Zenfone 7 довольно неожиданно лишились 3,5-мм разъема для наушников, которым оснащался Zenfone 6. Сегодня производитель объявил о том, что аудиоразъём вернется в Zenfone 8.

Что до самой серии, то в нее войдут три модели: Zenfone 8 mini, Zenfone 8 и Zenfone 8 Pro. Смартфонам прочат врезанную в экран селфи-камеру, топовую платформу Snapdragon 888 и OLED-экраны с разрешением Full HD+ и высокой кадровой частотой. Компактный Zenfone 8 mini оснастят 5,92-дюймовым дисплеем, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержку проводной зарядки на 30 Вт. Релиз новинок запланирован на 12 мая.