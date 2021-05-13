ASUS Zenfone 8 получит OLED дисплей и камеры Sony

На задней панели смартфона находится 64-мегапиксельная камера с датчиком Sony IMX686 с оптической стабилизацией изображения и объективом f1/0,8. Он оборудован технологией PDAF и двойной светодиодной вспышкой, поддерживает запись видео до 8K с электронной стабилизацией. Ещё смартфон оснащён сверхширокоугольным 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX363 с полем обзора 113 градусов и двойной автофокусировкой. Внутри устройства, наряду с процессором Snapdragon 888, есть две SIM-карты с поддержкой двойного режима ожидания, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти для хранения личного контента. Стоимость данного смартфона пока что не сообщается, но, вероятно, это лишь дело времени, пока новинка попадет на рынок России.
ASUS представила свой новейший Android-смартфон Zenfone 8, который предоставляет потенциальному покупателю дисплей с частотой 120 Гц в компактном корпусе, поддержку сотовых сетей пятого поколения и качественную систему камер. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 888, а диагональ дисплея составляет 5,9 дюймов — производством этого экрана занимается компания Samsung. Стоит отметить, что дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц предоставляет пользователю время отклика в 1 мс. При этом сотрудники ASUS заявляют, что дисплей может похвастаться 112-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, а также сертификатом HDR10 +. Поверх дисплея также накладывают защитное стекло Gorilla Glass Victus.