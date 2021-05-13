ASUS Zenfone 8 получит OLED дисплей и камеры Sony

ASUS представила свой новейший Android-смартфон Zenfone 8, который предоставляет потенциальному покупателю дисплей с частотой 120 Гц в компактном корпусе, поддержку сотовых сетей пятого поколения и качественную систему камер. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 888, а диагональ дисплея составляет 5,9 дюймов — производством этого экрана занимается компания Samsung. Стоит отметить, что дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц предоставляет пользователю время отклика в 1 мс. При этом сотрудники ASUS заявляют, что дисплей может похвастаться 112-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3, а также сертификатом HDR10 +. Поверх дисплея также накладывают защитное стекло Gorilla Glass Victus.

На задней панели смартфона находится 64-мегапиксельная камера с датчиком Sony IMX686 с оптической стабилизацией изображения и объективом f1/0,8. Он оборудован технологией PDAF и двойной светодиодной вспышкой, поддерживает запись видео до 8K с электронной стабилизацией. Ещё смартфон оснащён сверхширокоугольным 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX363 с полем обзора 113 градусов и двойной автофокусировкой. Внутри устройства, наряду с процессором Snapdragon 888, есть две SIM-карты с поддержкой двойного режима ожидания, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти для хранения личного контента. Стоимость данного смартфона пока что не сообщается, но, вероятно, это лишь дело времени, пока новинка попадет на рынок России.