ASUS Zenfone 8 получит защиту от воды и пыли

Компания ASUS объявила о том, что флагманский смартфон Zenfone 8 получит защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Такая защита позволит устройству выдержать погружение в воду на глубину до 1,5 метра на полчаса. Удивительно, но Zenfone 8 станет первым пылевлагозащищенным смартфоном ASUS.

Флагману также прочат врезанную селфи-камеру, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 и OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления изображения. Официальная презентация серии Zenfone 8 состоится уже 12 мая. Помимо стандартной модели, в нее войдут Zenfone 8 mini и Zenfone 8 Pro.